God of War in arrivo su PC ad agosto: spunta il rumor, ma sarà vero?

L'arrivo di Death Stranding su PC e l'imminente pubblicazione di Horizon Zero Dawn hanno aperto le porte ad una nuova era per le grandi esclusive di casa Sony. Sono in molti a ritenere che questi due non siano casi isolati, e che in futuro potrebbero arrivare altri titoli first-party su PC.

Da diverse ore sta circolando in rete una voce secondo la quale anche God of War sarebbe in arrivo su PC, addirittura prima di quanto potremmo aspettarci, ovvero ad agosto. Ad alimentarla è stato uno scambio di battute tra il content creator Rand Al Thor e Jez Corden, nota penna di Windows Central, nel corso di un recente podcast andato in onda su YouTube Gaming.

Prima una doverosa premessa: all'inizio di questo mese, Corden ha scritto che Horizon Zero Dawn "non sarà l'ultima esclusiva PlayStation ad arrivare su PC", dando l'impressione di sapere qualcosa che noi non sappiamo. Per questo motivo, quando durante la trasmissione Rand Al Thor ha pronunciato le parole "God of War è in arrivo su PC ad agosto", mascherandole con una finta tosse e facendo ridere il buon Jez (che non ha confermato né smentito), le antenne degli ascoltatori si sono inevitabilmente drizzate. È stato pure aperto un topic su Reddit con la speculazione.

Ma è davvero così? God of War arriverà veramente su PC ad agosto? Secondo noi, è molto improbabile che ciò possa avvenire così presto. Ascoltando bene il podcast, si evince che i due stavano parlando del pre-show dell'evento dei giochi Xbox Series X con Geoff Keighley, e che Rand Al Thor, mentre cercava di strappare delle previsioni in merito a Jez Corden, lo ha preso in giro chiedendogli se sa qualcosa di grosso al livello di "God of War su PC ad agosto". Potete ascoltare anche voi lo scambio di battute nel video in apertura di notizia.

Non si è trattata, quindi, di una rivelazione, ma di uno scherzo. Non a caso, il topic su Reddit è stato già chiuso dai moderatori poiché il rumor è stato ritenuto falso. Inoltre, in tempi molto recenti Rand al Thor ha ammesso di non essere un insider.

In definitiva, non stiamo dicendo che God of War non arriverà mai su PC. Le strategie di Sony non le conosciamo, e la compagnia giapponese ci ha già stupito in diverse occasioni. Riteniamo tuttavia enormemente improbabile che il debutto possa avvenire così presto, ad agosto e senza alcun annuncio ad anticiparlo di diversi mesi, come avvenuto con Death Stranding ed Horizon Zero Dawn. Tra l'altro, ad agosto (il giorno 7) uscirà proprio l'open world di Guerrilla Games, e dubitiamo fortemente che possano arrivare due esclusive di questo calibro su PC nel giro di un solo mese.