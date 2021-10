God of War: l'arrivo su PC scatena il malumore dei fan di Bloodborne

Diversi fan del titolo From Software hanno infatti espresso sui social, in particolare Twitter , il loro disappunto per la scelta compiuta da Sony attraverso vari messaggi e meme che sottolineano come sempre più esclusive PS4 stiano facendo il loro esordio su PC, senza però mai coinvolgere Bloodborne nonostante da molto tempo circolino rumor sull'arrivo di una versione giocabile con mouse e tastiera. Bisogna comunque ricordare che di recente Sony ha manifestato il suo interesse sempre più crescente verso il mondo PC, ed è quindi altamente probabile che altre esclusive ancora compiranno il salto della barricata.

Un annuncio senza dubbio molto intrigante per gli utenti PC che all'inizio del prossimo anno potranno godersi una delle più amate produzioni del colosso giapponese (e di grande successo commerciale, con God of War che ha venduto oltre 19 milioni di copie in tre anni e mezzo). Tuttavia sembrano esserci diversi giocatori scontenti di questa sorpresa: si tratta degli appassionati di Bloodborne , altra produzione di punta per PlayStation 4 uscita nel corso del 2015.

Come un fulmine a ciel sereno, Sony ha annunciato l'uscita di God of War su PC , sia su Steam che su Epic Games Store : la nuova versione delle avventure norrene di Kratos è attesa per il 14 gennaio 2022.

They're really going out of their way to put every game on PC that isn't bloodborne. pic.twitter.com/ybXuP9ezsg — 「Lightraven」 (@Lightraven_) October 20, 2021

Sony preparing to see how far we are willing to go for Bloodborne PC port. pic.twitter.com/TAVjoC8wwE — Shacknews (@shacknews) October 20, 2021