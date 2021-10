God of War annunciato per PC, in arrivo a gennaio 2022: ecco le migliorie grafiche

I curatori dei social di Sony annunciano il porting PC di God of War. Il capolavoro action di SIE Santa Monica con protagonisti Kratos e Atreus arriverà quindi su Steam ed Epic Games Store.

La versione PC includerà tutta una serie di migliorie grafiche e di ottimizzazioni, in aggiunta a diversi parametri per personalizzare l'esperienza ludica in compagnia del Dio della Guerra e di suo figlio. Chi si immergerà nell'avventura norrena di Kratos su PC godrà di ombre a risoluzione più elevata, di riflessi più realistici e di una pipeline riscritta per l'occlusione ambientale con GTAO e SSDO. Non mancherà nemmeno il supporto alla tecnologia Super Sampling in Deep Learning di NVIDIA DLSS su schede grafiche della famiglia GeForce RTX Serie 20 e 30.

L'integrazione con il DLSS s'accompagnerà al supporto alla risoluzione ultra-widescreen 21:9, alla tecnologia NVIDIA Reflex a bassa latenza e ai controller DualShock 4 e DualSense di PS4 e PS5 (oltre a tantissimi altri controller PC). Verrà inoltre garantita la possibilità di personalizzare i comandi della tastiera e le combinazioni di tasti. Sul fronte dei contenuti, God of War per PC comprenderà il Set di Armature Voto di Morte per Kratos e Atreus, oltre alle skin per scudo Guardiano dell'esilio, Brocchiero della Fucina, Anima elfica lucente e Scudo oscuro. La commercializzazione di God of War su PC è prevista per il 14 gennaio 2022 su Steam ed Epic Store. Date un'occhiata al video di annuncio del porting e fateci sapere che cosa ne pensate al riguardo.