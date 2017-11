God of War: artbook in arrivo il prossimo giugno, disponibile il pre-order

Sony ha annunciato che l'artbook del nuovosarà disponibile a partire dal 30 giugno 2018. Edito da, il volume illustrato di 224 pagine permetterà di approfondire ulteriormente l'universo di gioco in cui sarà ambientato il prossimo capitolo della saga.

Di seguito vi riportiamo la descrizione dell'artbook offerta da Sony: "Un racconto intimo della lunga odissea che ha portato alla vita il mondo brutale e meraviglioso di Kratos e Atreus.

Per Kratos si tratta di un nuovo inizio. Vivendo nei panni di un uomo, lontano dall'ombra degli dei, cerca la solitudine nelle ignote terre della mitologia norvegese. Con un nuovo scopo e Atreus al suo fianco, Kratos deve lottare per la sopravvivenza mentre potenti forze minacciano di interrompere il suo cammino.

Dark Horse Book e Santa Monica annunciano con orgoglio la loro collaborazione per raccontarvi il processo creativo dietro Midgard, il mondo in cui è ambientato il nuovo God of War. Con questo artbook vogliamo che i lettori possano assistere alla creazione della nuova avventura epica di Kratos"

Il pre-order dell'artbook è disponibile a partire da oggi sul PlayStation Gear Store (che purtroppo non è attualmente disponibile in Italia). Intitolato "The Art of God of War", e illustrato da

Jose Cabrera, il volume sarà disponibile a partire dal 30 giugno 2018 al prezzo di 79,99 dollari.