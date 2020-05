God of War Ascension: incassi notevoli nonostante le critiche

Sebbene sia considerato dalla quasi totalità degli appassionati della serie il capitolo peggiore, God of War Ascension non è andato male a livello di vendite e a dimostrarlo è il profilo LinkedIn di un ex sviluppatore di Sony Santa Monica.

Dando infatti un'occhiata al profilo di Chacko Sonny, questo è il nome dello sviluppatore, emerge che lo spin-off di God of War uscito in esclusiva su PlayStation 3 ha piazzato un totale di 3 milioni di copie e ha fatto incassare a Sony più di 100 milioni di dollari. Trattandosi di un gioco fortemente criticato tanto dai giocatori quanto dalla critica internazionale, i risultati raggiunti non sono poi così negativi, soprattutto se si considera l'uscita del gioco su PS3 quando ormai erano tutti concentrati su PS4, già disponibile da tempo e non dotata di retrocompatibilità.

Per chi non sapesse di cosa si tratta, God of War Ascension è l'ultimo capitolo della serie uscito su PS3 che funge da prequel del primissimo episodio della serie. Il gioco narra infatti degli eventi immediatamente successivi al patto stretto tra Kraots ed Ares, il dio della guerra, grazie al quale il guerriero dalla pelle cinerea è diventato il temibile "Fantasma di Sparta".

