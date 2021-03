God of War, aspettando il Ragnarok: il fumetto prequel porta Kratos in Egitto

Una nuova miniserie a fumetti dedicata all'universo di God of War è pronta ad espandere l'immaginario canonico della saga videoludica di casa Sony e Santa Monica Studio.

Tra i videogiochi pronti a diventare anime e fumetti a breve figura infatti anche l'epopea del Fantasma di Sparta, in arrivo sulla carta stampata grazie a Dark Horse. La nota casa editrice firma il progetto God of War: Fallen God, breve saga strutturata in 4 episodi, con il primo volume disponibile da pochi giorni, con pubblicazione cartacea e digitale avvenuta in data 10 marzo. Come noto sin dall'annuncio della serie, gli avvenimenti narrati da quest'ultima si collocano tra God of War III e il nuovo God of War del 2018 e vedono Kratos abbandonare la propria patria nel tentativo di lasciarsi alle spalle il proprio doloroso passato (seguono SPOILER).



Il primo volume di God of War: Fallen God mostrano un protagonista tormentato, intento a cercare di liberarsi delle Lame del Caos. Queste ultime, tuttavia, non sono pronte ad essere abbandonate e, anche dopo essere state scagliate in mare, fanno magicamente ritorno su Kratos. Nel tentativo di lasciarsi alle spalle le armi, il Fantasma di Sparta deciderà di solcare per mare, in un viaggio che lo condurrà in Egitto. Con una psiche sempre più provata, ormai in bilico sull'orlo della follia, il protagonista di God of War incontrerà qui tre peculiari figure. In bilico tra sogno e realtà, un uomo anziano, una scimmia parlante e un maestoso volatile condivideranno con lui alcune profezie sul destino del Fantasma di Sparta.



Al momento, Dark Horse non ha ancora comunicato la data di pubblicazione del secondo volume di God of War: Fallen God.