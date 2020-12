God of War, aspettando il Ragnarok su PS5: il fumetto inedito ha una data d'uscita

Tra i numerosi videogiochi pronti a trasformarsi in anime e fumetti troviamo anche God of War, con la saga firmata da Santa Monica Studio destinata ad ampliarsi con un racconto completamente inedito.

Collocato tra gli avvenimenti di God of War III e l'epopea norrena di Kratos e Atreus nel God of War del 2018, quest'ultimo sarà narrato dalla miniserie a fumetti God of War: Fallen God. Originariamente attesa nel corso del 2020, la produzione è stata oggetto di posticipo in virtù di problematiche produttive legate alla crisi sanitaria internazionale. Rinviato ad un generico 2021, il debutto della produzione ha ora una nuova data ufficiale. Dalle pagine della casa editrice Dark Horse, si apprende infatti che il primo numero di God of War: Fallen God sarà disponibile a partire dal prossimo 10 marzo 2021.



La serie sarà firmata dallo sceneggiatore Chris Roberson, mentre Tony Parker e Dan Jackson si occuperanno rispettivamente di disegni e colorazione: si ricostituisce così il medesimo team artistico responsabile della stesura della miniserie a fumetti di God of War pubblicata nel 2018. Protagonista di God of War: Fallen God sarà un Kratos smarrito, destinato a scoprire che la sconfitta di Zeus e Atena non è sufficiente a garantirgli la pace interiore. Per allontanarsi dalla propria casa e dimenticare il proprio passato, il Fantasma di Sparta si dirige alla volta di un deserto. Presto però, la rabbia di Kratos tornerà ad emergere, scagliandosi contro l'unico nemico possibile: se stesso.



God of War: Fallen God promette un viaggio in bilico tra rabbia e follia, che andrà a rappresentare un prequel del God of War per PlayStation 4. Un interessante produzione, che potrebbe rappresentare in gustoso antipasto in attesa di God of War 2, anch'esso in programma per il 2021.