God of War aspettando Ragnarok: i segreti del piano sequenza

Così come il God of War del 2018, anche GoW Ragnarok sarà girato in un unico piano sequenza: ma in cosa consiste questa tecnica mutuata dall'industria cinematografica? Scopriamolo insieme.

A differenza dei precedenti capitoli della saga, il kolossal di God of War dato alla luce nel 2018 dal team diretto da Cory Barlog ha abbracciato questa tecnica per catapultare il giocatore nel vivo della scena e moltiplicare il tasso di divertimento offerto dal (già straordinario) sistema di combattimento adottato da Kratos.

Il connubio tra l'interattività di un videogioco tripla A e l'immersione restituita dal piano sequenza di stampo cinematografico ha contribuito a fare di God of War un vero e proprio capolavoro, un passaggio imprescindibile nella vita di tutti gli appassionati. A giudicare dalle ultime scene di gameplay ammirate nel trailer di God of War Ragnarok con Thor e Odino, il sequel dell'odissea norrena di Kratos e Atreus promette di rendere ancora più 'viscerali' le emozioni restituite dal piano sequenza.

Oltre al video di cui sopra, vi consigliamo di leggere il nostro speciale su God of War e l'uso del piano sequenza tra cinema e videogioco, un approfondimento a firma di Giuseppe Arace con tantissimi spunti di riflessione sulle potenzialità di questa tecnica che contribuisce a rendere ancora più immersiva e "diretta" l'azione vissuta a schermo dai giocatori e dagli spettatori.