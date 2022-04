God of War, aspettando il Ragnarok: tra storia e boss, svelati i contenuti tagliati!

In attesa di apprendere la data in cui la furia del Ragnarok si scatenerà sui lidi di PlayStation 4 e PlayStation 5, è tempo di partire alla scoperta di nuove informazioni sull'ultimo God of War.

Tramite le testimonianze degli sviluppatori - molte delle quali raccolte nell'interessante documentario Raising Kratos - è stato infatti possibile svelare moltissimi retroscena sullo sviluppo dell'epopea norrena del 2018. Un viaggio dietro le quinte che ha alzato il sipario sul percorso creativo e produttivo che ha portato al ritorno di Kratos sulle scene degli hardware di casa Sony. Abbiamo così scoperto che il team di Santa Monica Studios ha modificato diversi aspetti della propria esclusiva dal concept al lancio.



E, a quanto pare, non si è trattato di elementi del tutto secondari. Complessivamente, parliamo infatti di ben due ore di contenuti narrativi, oltre che di Boss Fight e possibili DLC. Per scoprire ogni dettaglio, vi lasciamo dunque alla visione del nostro video dedicato. Come sempre, trovate il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sui lidi del Canale YouTube di Everyeye: avreste voluto giocare anche questi contenuti di God of War rimasti inediti?



In chiusura, vi ricordiamo che Sony Santa Monica ha di recente pubblicato due nuove patch per la versione PC di God of War