God of War, aspettando il sequel: oltre 10 milioni di copie in un anno per Kratos su PS4

Tra gli annunci più attesi dai giocatori attivi su console Sony figurava sicuramente il ritorno di Kratos e Atreus su PlayStation 5. L'annuncio del sequel dell'avventura norrena ha dunque scatenato notevoli entusiasmi, ma al momento non si hanno informazioni precise per quanto concerne la data di lancio di God of War 2.

Nel frattempo emergono però dati interessanti per quanto riguarda la performance commerciale dell'esclusiva PlayStation 4. Secondo quanto riportato sul proprio profilo LinekIn da TJ Consunji, Group Marketing Manager responsabile delle esclusive in casa Sony da oltre 4 anni, il nuovo God of War avrebbe totalizzato ben oltre 10 milioni di copie vendute solo nel primo anno di presenza sul mercato. Di queste, circa il 40% è costituito da vendite realizzate in versione digitale. Un debutto notevole, realizzato, lo ricordiamo, nel corso del 2018.



A registrate un'accoglienza positiva è stata però anche l'epopea di Aloy dipinta in Horizon: Zero Dawn. La nuova IP di Guerrilla Games, sempre secondo i dati condivisi da TJ Consunji, ha infatti totalizzato nel primo anno sul mercato oltre 8 milioni di copie distribuite in tutto il mondo, qualificandosi così come proprietà intellettuale inedita First Party di maggior successo. Delle vendite totalizzate da Horizon: Zero Dawn, nell'anno d'esordio, circa il 35% è stato registrato in versione digitale. Anche Aloy si appresta a fare ritorno con Horizon: Forbidden West per PS4 e PS5.