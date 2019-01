God of War: Atreus non avrebbe dovuto essere il figlio di Kratos!

Nel corso di un'intervista concessa ai redattori di VentureBeat, il game director di God of War Cory Barlog ha svelato uno sconvolgente retroscena riguardante le prime fasi di sviluppo del capolavoro di Sony Santa Monica e, nello specifico, il rapporto tra Kratos e Atreus.

Stando a quanto illustrato dal designer di punta della sussidiaria californiana di Sony, le dinamiche narrative legate ai due protagonisti del suo ultimo kolossal action avrebbero potuto assumere contorni ben diversi da quelli tratteggiati nella storia finale a causa, a quanto sembra, di un banale malinteso.

Nel corso della delicata fase creativa che ha portato gli autori degli studios di Santa Monica a plasmare la trama di God of War, spiega Barlog, "per primo doveva esserci il rapporto padre-figlio e solo per seconda la mitologia norrena. Quando iniziai a parlarne con Shannon (la executive producer Shannon Studstill, ndr), penso nel febbraio del 2013, l'idea stava germogliando ma non devo aver verbalizzato la cosa in modo eloquente".

A causa di questo fraintendimento, continua Barlog, "quando ne parlai con tutti a giugno, l'idea generale era che quel ragazzo (Atreus) non fosse il figlio biologico (di Kratos). Avremmo avuto questo giovane lì e nessuno ne avrebbe capito il reale motivo".

Qualora lo sviluppo del progetto avesse seguito le direttive originarie, quindi, tra il Dio della Guerra e l'impacciato Atreus non ci sarebbe stato alcun legame di sangue: secondo voi, quali conseguenze avrebbe potuto provocare questa decisione nella storia e nelle meccaniche di gioco di God of War?