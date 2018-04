God of War: attenzione agli spoiler cercando informazioni su Google

God of War è uscito da più di una settimana, molti giocatori hanno già finito l'avventura mentre altri sono nelle prime fasi. Attenzione agli spoiler però, perchè come rivelato da The Verge l'enorme mole di "chiacchiere digitali" sul gioco ha infatti influenzato l'algoritmo di Google per quanto riguarda il completamento automatico delle ricerche...

In un articolo pubblicato recentemente, la nota testata fa sapere che cercando la keyword God of War su Google la funzione di completamento automatico rischia di "spoilerare" alcuni aspetti della trama o retroscena sui vari personaggi del gioco. Basta inserire God of War come prima parola della ricerca per vedere subito i suggerimenti del motore, alcuni dei quali decisamente a rischio spoiler.

The Verge mette in guarda anche dai video di YouTube, in particolar modo i video consigliati rischiano di rovinare l'esperienza a coloro che non hanno ancora portato a termine il gioco. La colpa sarebbe da ricercarsi nell'estrema precisione dell'algoritmo di Google, capace di apprendere rapidamente informazioni sui trend del momento ma al tempo stesso incapace di isolare riferimenti "dannosi" per evitare spoiler in film, serie TV e videogiochi. Tra i commenti dell'analisi di The Verge, c'è chi suggerisce a Big G di prendere provvedimenti in merito modificando il proprio algoritmo di ricerca, siete d'accordo con questa ipotesi? Cosa ne pensate?