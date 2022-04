God of War: l'attore Joseph Gatt arrestato per reati sessuali, lui si difende e smentisce

Joseph Gatt, interprete di Kratos nelle sessioni mocap di God of War, è stato arrestato con l'accusa di "comunicazione sessuale esplicita con un minorenne" dalle autorità di Los Angeles lo scorso 6 aprile 2022. L'uomo è stato poi rilasciato il giorno stesso dopo aver pagato una cauzione di 5000 dollari.

Il caso sta andando avanti, con il Dipartimento di polizia di Los Angeles che stanno conducendo ulteriori indagini nel tentativo di capire se ci sono altre vittime delle azioni di Gatt, invitando chiunque abbia informazioni aggiuntive a mettersi in contatto con gli agenti. Nel frattempo l'attore inglese ha categoricamente legato tutte le accuse, pubblicando un messaggio di spiegazioni sulla propria pagina Twitter.

"Voglio assolutamente chiarire le accuse assolutamente agghiaccianti e completamente false mosse nei miei confronti. Sono categoricamente sbagliate e avventate al 100%", spiega in sua difesa Gatt, che aggiunge: "Ho confermato informazioni errate ed ingannevoli in un comunicato stampa, e sto pienamente collaborando con la polizia ed il LAPD per fare luce sulla questione. Non vedo l'ora di ripulire il mio buon nome".

Joseph Gatt è noto non solo per aver svolto il mocap di Kratos in vari episodi della serie quali ad esempio God of War III, Ascension e il capitolo del 2018 (in quest'ultimo caso assieme a Christopher Judge, doppiatore del personaggio nell'attuale saga norrena), ma anche per aver interpretato Lord Scourge in Star Wars: The Old Republic e per aver interpretato Thenn Warg nella serie tv Il Trono di Spade. Non resta che capire come si evolverà questa spiacevole vicenda.

