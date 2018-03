God of War avrà il Photo Mode ma arriverà dopo il lancio

Daily Star UK ha avuto modo di intervistare Cory Barlog, Game Director di, il quale ha confermato che il gioco avrà il, anche se con ogni probabilità questa feature non sarà disponibile al lancio.

"La Modalità Foto è una delle cose alle quali stiamo pensando, ma voglio che sia qualcosa di davvero incredibile. Ultimamente gli sviluppatori e gli utenti hanno alzato l'asticella per quanto riguarda il Photo Mode... non voglio dirvi nulla, ma vogliamo metterci al lavoro per dare vita a una Modalità Foto incredibile", queste le parole pronunciate da Cory Barlog.

Il direttore del progetto continua poi rivelando che con ogni probabilità il Photo Mode non sarà pronto per il Day One del gioco: "Molti giochi arrivano nei negozi e poco dopo arriva esce anche il Photo Mode... penso che seguiremo questa strada, con un aggiornamento successivo al lancio."

Cosa vi aspettate dalla Modalità Foto di God of War? Ricordiamo che il gioco sarà disponibile dal prossimo 20 aprile su PlayStation 4 e PS4 Pro, su Everyeye.it trovate prova e video anteprima di God of War.