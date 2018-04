God of War avrà quattro diversi livelli di difficoltà

Sony Santa Monica ha fatto chiarezza sui quattro livelli di difficoltà del nuovo God of War. Lo studio ha pensato a varie opzioni per giocati esperti e neofiti, così da offrire a tutti i giocatori un'esperienza su misura per le proprie capacità.

Tramite il sito ufficiale del gioco scopriamo che i livelli di difficoltà saranno quattro, di seguito le descrizioni degli stessi:

Give Me A Story: il livello di difficoltà più basso, pensato per i meno esperti e per coloro che vogliono concentrarsi maggiormente sull'aspetto narrativo. "Ci sarà un margine di errore più ampio negli scontri ma non sarà propriamente una passeggiata...", queste le parole degli sviluppatori.

Balanced Experience: un'esperienza bilanciata, il livello di difficoltà ideale per la maggior parte dei giocatori. Offre una sfida di alto livello pur senza risultare proibitiva.

Challenge: livello di difficoltà pensata per i giocatori che cercano un buon livello di sfida, consigliato agli esperti di giochi d'azione e ai veterani della saga che hanno terminato i precedenti episodi a difficoltà elevata.

God of War: un livello di difficoltà pensato per "coloro che solitamente fanno a botte con gli orsi polari a mani nude mentre sono in mutande...", questa opzione offre un livello di sfida decisamente elevato, da segnalare inoltre come, una volta avviato il gioco, non sia possibile cambiare "in corsa" il livello di difficoltà se avete deciso di partire con questa modalità.

God of War per PlayStation 4 sarà disponibile dal 20 aprile, il 12 aprile alle 09:00 troverete su Everyeye.it recensione e video recensione del gioco mentre nel pomeriggio di domani (a partire dalle ore 16:00) Francesco e Alessandro risponderanno a tutte le vostre domande su God of War PS4.