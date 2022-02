God of War in azione su Steam Deck, 18 minuti di gameplay in presa diretta

IGN USA ha pubblicato un video che mostra God of War in azione su Steam Deck, il nuovo hardware di Valve disponibile da fine febbraio e accolto positivamente dalla stampa internazionale. Come gira il gioco di Santa Monica su Steam Deck?

Generalmente bene e senza particolari intoppi, ci sono però in alcune sequenze di gioco problemi con l'audio non perfettamente sincronizzato, sopratutto nelle fasi iniziali dell'avventura. Secondo IGN USA si tratta di un problema raro ma che comunque si è presentato in partita, l'audio del video è stato registrato in presa diretta proprio dagli speaker di Steam Deck per permettere di apprezzare meglio la qualità audio del dispositivo.

IGN ha mostrato nel weekend anche il gameplay di Elden Ring su Steam Deck, anche in questo caso il gioco di FromSoftware si comporta piuttosto bene e senza particolari sbavature, con poche incertezze. Steam Deck è una buona macchina per l'emulazione secondo i primi test e Valve spera che Steam Deck influenzi il mondo PC come iPhone con gli smartphone, un paragone forse azzardato ma che lascia capire molto bene quali siano le reali intenzioni della compagnia, Steam Deck non sarà un fuoco di paglia ed è qui per restare.

Avete comprato il dispositivo e siete in attesa di riceverlo? Ecco come monitorare lo stato dell'ordine di Steam Deck.