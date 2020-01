God of War: Bar-El Studio ha ricreato la testa di Mimir in animatronic!

I ragazzi di Santa Monica Studio hanno condiviso con i propri seguaci su Twitter la più recente opera di Bar-El Studio, team specializzato in animatronica, oltre che nella realizzazione di effetti speciali e protesi di scena.

Come potete vedere nel video di presentazione allegato in calce a questa notizia, Bar-El Studio ha realizzato un'accuratissima riproduzione animatronica della testa di Mimir - l'uomo più saggio e intelligente dei nove regni - che Kratos porta con sé per larga parte della sua avventura in God of War (2018). I lavori sono cominciati la scorsa estate, e come facilmente immaginabile hanno richiesto molta fatica: scorrendo la pagina Instagram di Bar-El Studio potete rivivere le fasi salienti della costruzione della testa di Mimir, dalla progettazione allo stampaggio in 3D delle componenti principali, fino alla realizzazione della pelle realistica e dei meccanismi interni che regolano i movimenti facciali e oculari.

Fateci sapete cosa ne pensate nei commenti! Vi ricordiamo che God of War è disponibile esclusivamente su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Di recente, il director Cory Barlog ha affermato che gli piacerebbe raccontare l'incontro tra Kratos e Faye. Un giocatore, inoltre, è riuscito a completare God of War in modalità New Game+ senza mai farsi colpire: gli sono serviti 1.400 tentativi!