God of War batte Fortnite e PUBG: è il titolo più trasmesso su Twitch

God of War, nuovo capitolo della serie sviluppata da Santa Monica Studios, è finalmente disponibile da oggi in esclusiva su PlayStation 4. Il gioco sta ricevendo in questi giorni scroscianti apprezzamenti da parte della stampa videoludica, e sembra anche che anche sui giocatori abbia fatto particolarmente presa.

Pur essendo un gioco single player, God of War è attualmente il titolo più trasmesso su Twitch, andando così a scalare la classifica solitamente dominata da prodotti multiplayer online come PlayerUnknown's Battlegrounds, Fortnite, Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends ecc. Come potete notare a questo indirizzo, lo scarto tra il titolo di Santa Monica e gli altri appare inoltre piuttosto corposo, lasciando intendere che in questo day one il gioco sia riuscito a registrare numeri di vendita piuttosto buoni. Ovviamente, sarà bene attendere i numeri ufficiali per farci un'idea più precisa al riguardo.

A fronte di questi ottimi risultati, c'è comunque da tenere in conto della natura single player di God of War: pur avendo scosso innegabilmente l'intera comunità dei videogiocatori, nelle prossime settimane l'action adventure lascerà verosimilmente il primo posto ai titoli sopracitati che da sempre primeggiano nelle classifiche di streaming online.

God of War è disponibile ora per PlayStation 4. Cory Barlog, director del gioco, ha pubblicato un nuovo video messaggio con cui ha voluto ringraziare sentitamente i giocatori che hanno riposto la propria fiducia nel nuovo lavoro di Sony Santa Monica.