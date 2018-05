God of War batte ogni record ad aprile negli USA, PS4 è stata la console più venduta

NPD ha annunciato i dati di vendita del mercato americano ad aprile 2018, prontamente commentati dall'analista Mat Piscatella in un lungo video pubblicato su YouTube e che potete vedere in calce alla notizia.

Piscatella parte commentando i risultati di God of War, risultato il gioco più venduto ad aprile, il titolo Sony Santa Monica inoltre ha registrato il miglior mese di lancio in assoluto per quanto riguarda le esclusive PlayStation nonchè il miglior lancio di sempre dai tempi di Grand Theft Auto IV (2008) per quanto riguarda il quarto mese dell'anno.

Il successo di God of War ha ovviamente spinto anche le vendite di PlayStation 4, raggiungendo risultati paragonabili a quelle della Nintendo Wii nell'aprile 2009, al suo picco massimo. Il bundle PS4 Pro dedicato a God of War è stato il pacchetto più acquistato dai consumatori americani mentre il DualShock 4 è stato il controller più venduto di sempre, registrando ad aprile il suo miglior mese, grazie anche al lancio dell'edizione speciale dedicata proprio a Kratos. Mai una console PlayStation aveva venduto così tanto in un singolo mese dal 1995, anno in cui NPD ha iniziato a tracciare le vendite in Nord America.

Classifica NPD Aprile 2018

1. God of War 2018

2. Far Cry 5

3. MLB 18 The Show

4. Nintendo Labo Kit Assortito

5. Donkey Kong Country Tropical Freeze

6. Mario Kart 8

7. Grand Theft Auto V

8. Call of Duty WWII

9. Super Mario Odyssey

10. NBA 2K18

