God of War batte Yakuza 6 e debutta al primo posto della classifica inglese

God of War per PlayStation 4 debutta al primo posto della classifica inglese, diventando inoltre il gioco della serie venduto più rapidamente di sempre, con oltre il 35% di copie fisiche vendute in più rispetto a God of War III nel 2010.

God of War si impone anche come esclusiva Sony con il miglior lancio del 2018, superando così Shadow of the Colossus. Kratos detronizza così Far Cry 5, il gioco Ubisoft occupa ora la seconda posizione della classifica, mantenendo comunque lo stato di miglior lancio dell'anno sul mercato retail inglese:

God of War Far Cry 5 Yakuza 6 The Song of Life FIFA 18 Mario Kart 8: Deluxe Super Mario Odyssey Fallout 4 PlayerUnknown's Battlegrounds The Legend of Zelda Breath of Wild Grand Theft Auto V

Yakuza 6 The Song of Life debutta invece in terza posizione, diventando il miglior Yakuza di sempre al lancio in Inghilterra, con circa 300 copie vendute in più rispetto a Yakuza Kiwami. Grazie al successo combinato di God of War, Yakuza 6 e Far Cry 5, in Inghilterra sono state vendute oltre 250.000 copie fisiche nel Regno Unito negli ultimi sette giorni.