God of War: bello greco o norreno, ma ve lo ricordate Kratos Scozzese?

Nel nuovo DLC gratis di God of War Ragnarok (che Alessandro Bruni vi consiglia caldamente di giocare nella sua recensione di Valhalla), il Kratos norreno riflette sul suo passato in terra greca. Ispirati da questo viaggio nostalgico, ne abbiamo intrapreso uno anche noi che ci ha tuttavia riportato alla mente McKratos.

Vi vediamo concentrati a scavare nella vostra memoria cercando di ricordare chi caspiterina è McKratos, con tutta probabilità senza successo perché siete troppo giovani. Stiamo effettivamente parlando di una vera chicca risalente a ben 15 anni fa, più precisamente a God of War Chains of Olympus, spin-off per PSP sviluppato da Ready at Down (gli stessi autori di The Order, esclusiva PS4 che abbiamo riscoperto recentemente).

McKratos è il nome di un costume aggiuntivo per il Fantasma di Sparta sbloccabile solamente dopo aver completato l'ardua Sfida di Ade, una serie di cinque prove di difficoltà crescente a loro volta affrontabili solo dopo aver concluso la campagna principale. "I veri uomini indossano la gonna", recita l'ironica descrizione della skin alternativa, che vede un Kratos in un'inedita (e mai più riproposta) versione scozzese indossare un kilt verde ed esibire barba e capelli rossi. Le Lame del Caos sono a loro volta sostituite da due asce, che per certi versi ricordano quelle impugnate dai Beast Lord, delle creature affrontabili in God of War II.

Con questo costume scozzese, McKratos è in grado di infliggere il quadruplo dei danni ai nemici, un bonus che giunge tuttavia a discapito del quantitativo di Orb blu e verdi, la cui quantità ottenibile è dimezzata.

A proposito di imprese ardue, lo sapete che in God of War Ragnarok Valhalla c'è una sfida impossibile anche per gli sviluppatori?