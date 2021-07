God of War Betrayal, il God of War dimenticato: l'avventura di Kratos mai uscita su console

In attesa di poter fronteggiare il Ragnarok norreno nell'attesissimo sequel del God of War del 2018, la Redazione di Everyeye vi accompagna alla riscoperta di un'interessante sezione della .lunga e tormentata epopea di Kratos.

Stiamo parlando di God of War: Betrayal, avventura con protagonista Kratos esordita poco meno di quindici anni fa. Nel lontano 2007, la furia del Fantasma di Sparta abbandonava infatti il tetto di casa Sony, per farsi strada in un ecosistema lontano da quello delle console a marchio PlayStation. Esordito in esclusiva su dispositivi mobile, God of War: Betrayal resta ancora oggi una produzione relativamente poco conosciuta. Pur essendo assolutamente canonica - con una collocazione temporale che ne pone le vicende a cavallo tra God of War: Ghost of Sparta e God of War 2 -, l'avventura non ha in effetti mai trovato spazio su di alcuna console del colosso giapponese.

Per aiutarvi a (ri)scoprire questo capitolo perduto della serie di Santa Monica Studios, la Redazione ha confezionato un video interamente dedicato. Per avventurarvi tra le maglie della trama e degli elementi di gameplay di questa peculiare produzione, vi lasciamo dunque alla visione del filmato: come ormai consuetudine, potete trovarlo direttamente in apertura a questa news, oltre che sulle pagine del Canale YouTube di Everyeye. Buona visione!