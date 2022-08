God of War o Better Call Saul? PlayStation UK trasforma Kratos in Mike

Mentre prendono forma statue di sabbia a tema God of War: Ragnarok, Kratos e Atreus si preparano a fare ritorno su PlayStation 4 e PlayStation 5 con l'atteso sequel del God of War del 2018.

Per ingannare l'attesa che ci separa dal Day One, la divisione britannica di PlayStation deve evidentemente essersi intrattenuta con la visione dei nuovi episodi di Better Call Saul. A farcelo sospettare è un simpatico cinguettio apparso sulle pagine dell'account Twitter ufficiale di PlayStation UK. Come potete verificare in calce a questa news, il Tweet trasforma il potente Kratos in nientemeno che Mike Ehrmantraut, uno tra i personaggi più amati dell'universo narrativo di Breaking Bad.

Con il suo sangue freddo, il personaggio interpretato da Jonathan Banks assume le sembianze del Fantasma di Sparta per spiegare con attenzione ad Atreus il modo migliore per dare la caccia ad un cervo. Siamo certi che il giovane ragazzo non abbia mancato di prestare estrema attenzione ad ogni indicazione offertagli da Mike Ehrmantraut!



Nel frattempo, diverse fonti suggeriscono che in seguito alla conferma della finestra invernale di lancio di God of War: Ragnarok, diversi publisher potrebbero annunciare dei rinvii, così da evitare il confronto commerciale diretto con il titolo di Santa Monica Studios.