God of War, Bloodborne e Ghost of Tsushima: ecco i nuovi Funko Pop a tema PlayStation

Con una lunga serie di post sui canali social ufficiali, Funko ha annunciato l'arrivo sul mercato di ben tre nuovi Pop ispirati a personaggi di alcune delle più popolari esclusive PlayStation 4: Bloodborne, God of War e il più recente Ghost of Tsushima.

Nel caso di God of War, che ha già ricevuto in passato alcune statuette, possiamo vedere la collezione crescere grazie all'arrivo di una nuova versione di Kratos, questa volta con le Lame del Caos e un effetto "Glow in the dark", che permette alle fiamme di illuminarsi nel buio. Ad affiancare il Dio della Guerra troviamo poi l'iconico Cacciatore di Yharnam, il protagonista di Bloodborne, e Jin Sakai, il temibile samurai mascherato di Ghost of Tsushima. In territorio americano queste statuette potranno essere acquistate esclusivamente presso i Gamestop e, al momento, non è stato ancora ufficializzato da parte dell'azienda produttrice di collezionabili come potranno essere acquistate dagli utenti italiani.

A proposito di statuette da collezione, vi ricordiamo che solo qualche settimana fa è stato annunciato il Funko Pop di Rippley, il simpatico personaggio di Fortnite Capitolo 2 il cui corpo è fatto di Succo Succoso.

Avete già dato un'occhiata alla nostra recensione di Ghost of Tsushima?