God of War: Bloodborne tra le ispirazioni del level design del nuovo gioco di Santa Monica

Con l'avvicinarsi della sua data di lancio, emergono sempre più dettagli su, nuovo capitolo della saga ideata dain arrivo su PlayStation 4 il 20 aprile.

Il Senior Systems Designer Anthony Dimento e il Lead Level Designer Luis Sanchez hanno parlato in maniera estensiva di come lo studio di sviluppo abbia creato la struttura ludica di God of War, passando dal background narrativo che ogni elemento nel mondo di gioco avrà, a come il level design e l'esplorazione siano stati ispirati da Bloodborne, uno fra i più apprezzati videogiochi di From Software.

"Ciò che abbiamo non è un gioco open world. Ci sono delle hub, nel nostro caso una hub principale attorno alla quale è possibile trovare elementi non necessariamente legati alla storia principale. In un certo senso lo sono, ma saranno perlopiù dedicati ad espandere il mondo di gioco e creare un'esperienza più immersiva. Uno dei livelli, per esempio, tratterà di un Golem, e tramite una sidequest abbiamo trovato il modo di raccontare un po' le origini di questa creatura, il che è riuscito a donargli personalità e dargli un posto all'interno del mondo di gioco".

Santa Monica prosegue, spiegando che lo stesso discorso varrà anche per item che consentiranno gli upgrade di Kratos. Questi, infatti, avranno tutti un senso all'interno di God of War, in modo da rendere qualsiasi cosa importante per il giocatore che si dimostri abbastanza interessato.

"Un oggetto che influisca sul gameplay ma che abbia anche significato narrativo, è qualcosa di più profondo di chiamarlo semplicemente 'Ciondolo di Odino'", ha spiegato lo studio.

Passando all'aspetto esplorativo e del level design, Luis Sanchez poi così aggiunto:

"L'esplorazione si è rivelata molto più estesa di quanto avessimo previsto. Penso che avessimo in mente di creare 5 o 10 ore di contenuto aggiuntivo, ma ce ne saranno molte di più. Adoro creare ambienti che si ricongiungono l'uno con l'altro. Uno dei miei giochi preferiti è Bloodborne, il suo design è top-tier. È stato un'ispirazione per me, molto dell'aspetto esplorativo si rifà a quel gioco. Abbiamo questi micro-loop in cui si potranno sbloccare passaggi, scorciatoie, dando loro importanza e posizionandoli attorno all'ampiezza dell'area".

