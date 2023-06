God of War è il brand PlayStation più forte in assoluto per merchandising, dice un ex Sony

Che il franchise di God of War sia uno dei più grandi ed importanti per PlayStation è cosa nota: del resto God of War Ragnarok ha venduto 11 milioni di copie solo nei primi tre mesi di commercializzazione, ma anche a livello di merchandising il brand sembra andare davvero fortissimo.

Stando a quanto rivelato da Aaron Kaufman, dal 2012 e fino al 2020 parte di Santa Monica Studio come responsabile delle attività marketing,i prodotti collegati alla serie di God of War sono quelli più gettonati tra gli appassionati PlayStation. Questo risultato è stato possibile anche grazie al suo contributo dato che Kaufman si è impegnato per dare vita ad un elaborato sistema di creazioni di nuovi prodotti a tema God of War in modo così da venire incontro ai desideri dei fan, attraverso una gestione strategica della licenza. Ed un poco alla volta la serie con protagonista Kratos è divenuta "il brand PlayStation di maggior profitto in termini di merchandise rivolto ai giocatori".

In aggiunta, grazie nello specifico a God of War del 2018, Santa Monica Studio è diventata sui social media la compagnia Sony più apprezzata, generando 187 milioni di reazioni grazie ai suoi post e 1,8 milioni di dollari generati attraverso le attività social grazie alla campagna promozionale The Lost Pages of Norse Myth. Infine, l'ex membro di Santa Monica Studio ha anche rivelato che God of War III Remastered ha venduto 4 milioni di copie, sebbene in questo caso va detto che i numeri potrebbero riferirsi a quando Kaufman faceva ancora parte della compagnia e potrebbero essere dunque un po' datati.

Nel frattempo si sollevano nuove voci sul possibile arrivo di un nuovo God of War in futuro, dato che la compagnia californiana è alla ricerca di nuovi dipendenti con profonde conoscenze degli ultimi due giochi della serie.