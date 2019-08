God of War: ecco la carta di credito con sopra il Leviatano

Anche oggi Santa Monica Studio, gli autori dell'acclamato God of War, hanno aggiornato i propri profili social con dei divertenti filmati, i quali hanno come protagonista assoluta la nuova carta di credito con l'ascia di Kratos, il Leviatano.

Questa carta di credito, realizzata in collaborazione con VISA e PlayStation Asia, vanta infatti l'immagine della letale arma di Kratos, la cui immagine reagisce alla luce. Oltre ad una trama sullo sfondo che riprende lo stile dei menu di gioco, sulla parte sinistra della scheda è anche presente la dicitura "Ask the Axe" (in italiano "chiedi all'ascia"). Nei simpatici video realizzati dal team di sviluppo possiamo vedere una mano che lancia la scheda che poi, proprio come accade nel gioco, ritorna nelle mani del proprietario.

A proposito dell'arma, vi ricordiamo che solo qualche giorno fa vi abbiamo parlato dello splendido progetto di un giocatore di Dreams, il quale ha riprodotto il Leviatano nel titolo Media Molecule con un livello di dettaglio incredibile.

Avete già dato un'occhiata alla bellissima e costosissima statua di Baldur, principale villain di God of War, prodotta da Prime 1? Pare inoltre che sia in arrivo il nuovo gioco di carte di God of War, che vanterà la presenza di tutti i principali personaggi del titolo.