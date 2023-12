God of War Chains of Olympus vs Ghost of Sparta: qual è il più bello?

La trilogia originale di God of War venne inframezzata da alcuni spin-off prequel che hanno ulteriormente approfondito la figura di Kratos oltre a regalare ulteriori grandi avventure ai fan: a cavallo tra il 2008 e il 2010, la PSP ha infatti ospitato God of War Chains of Olympus e God of War Ghost of Sparta.

Arrivato in seguito anche su PlayStation 3 tramite la raccolta God of War Collection Volume II, entrambi i giochi sviluppati da Ready At Dawn sono piuttosto interessanti da scoprire in quanto svelano ulteriori retroscena sulla vita di Kratos oltre ad offrire battaglie epiche in linea con lo stile e le atmosfere della serie principale. Partendo da Chains of Olympus, i fatti dell'avventura si svolgono prima dell'orginale God of War del 2005 e vedono Kratos ancora pienamente al servizio di Ares (ecco chi è Ares in God of War) e degli Dei dell'Olimpo.

L'opera del 2008 si può considerare un piccolo miracolo tecnico capace di spingere ai limiti le potenzialità di PSP che riesce così ad offrire un titolo tecnicamente e ludicamente all'altezza dei giochi principali visti su PlayStation 2. E sebbene in termini di gameplay resti molto fedele al resto della serie senza particolari cambiamenti, Chains of Olympus si rivela una validissima aggiunta al franchise, permettendo così di divertirsi con le gesta di Kratos dovunque e in ogni momento. Peccato giusto per una longevità un po' troppo risicata.

Ma è due anni dopo con Ghost of Sparta che Ready At Dawn si supera. Il secondo gioco per la console portatile Sony si svolge invece a cavallo tra gli eventi dei primi due God of War ed ha il merito di mettere in scena il confronto tra Kratos e suo fratello Deimos (scopriamo più nel dettaglio chi è Deimos in God of War). Non solo Ghost of Sparta compie un ulteriore passo avanti tecnico dimostrandosi in tal senso tra il meglio mai offerto dalla PSP nel corso del suo ciclo vitale, ma gli sviluppatori hanno fatto tesoro anche dell'esperienza accumulata con il gioco precedente offrendo così un'avventura non solo più ricca di contenuti, ma anche più longeva.

Viene dunque spontaneo pensare che Ghost of Sparts sia il migliore tra i due, tuttavia è al tempo stesso difficile ignorare l'impatto avuto da Chains of Olympus al momento della sua uscita, subito divenuto un prodotto imperdibile per chiunque abbia avuto una PSP. A questo punto la parola passa a voi: quale ritene sia il God of War più bello tra Chains of Olympus e Ghost of Sparta?