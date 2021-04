God of War: chi è Ares? Storia del primo antagonista della serie

Oggi Kratos, assieme a suo figlio Atreus, deve vedersela con le divinità nordiche intente a rompere la pace della sua nuova vita. Una vita che ha ricostruito dopo aver reciso per sempre ogni legame con gli dei dell'Olimpo, in particolare con colui al quale sacrificò la sua anima in cambio del potere.

Stiamo parlando di Ares, il Dio della Guerra nella mitologia greca nonché il primo, grande antagonista della serie di God of War. In origine Kratos era un fiero e violento condottiero spartano, rispettato e temuto sia dai suoi soldati che dai suoi nemici. Ma durante una battaglia contro i barbari, l'esercito di Kratos venne sgominato e l'uomo era a un passo dalla sua fine per mano del loro sovrano. Fu proprio in quel momento che Kratos invocò l'aiuto di Ares, offrendo la sua anima in cambio della sua salvezza. Una richiesta alla quale il Dio della Guerra acconsentì, distruggendo i nemici dello spartano e donandogli la forza necessaria per completare la battaglia.

Ma da quel momento, Kratos divenne schiavo di Ares: il patto fu consolidato attraverso le Spade del Caos, legate ai polsi tramite delle catene che simboleggiavano il controllo del dio verso il suo sottoposto. Da quel momento e per i successivi 10 anni, il guerriero iniziò a seminare morte e distruzione lungo la Grecia per volere di Ares, arrivando persino ad uccidere sua moglie e sua figlia all'interno di un tempio dedicato ad Atena dentro il quale si erano rifugiate. Le ceneri dei suoi cari morti per mano sua si conficcarono sulla sua pelle, che diventò bianca facendo così nascere il mito del "Fantasma di Sparta". Afflitto dagli incubi per la morte della sua famiglia e per le atrocità commesse su ordine del suo aguzzino, Kratos inizierà una nuova impresa: uccidere Ares nella speranza di liberarsi dalle visioni che lo tormentano. Il primo capitolo di God of War, uscito su PS2 nel 2005, racconta il viaggio di Kratos per ottenere i poteri necessari per eliminare Ares, ponendo così fine a oltre un decennio di schiavitù al termine del cammino.

Per ulteriori approfondimenti su tutta la serie, riscoprite con noi la storia e le origini di God of War, in attesa di scoprire nuovi dettagli sul prossimo episodio della serie: God of War 2 uscirà non appena sarà pronto.