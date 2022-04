God of War: chi è Deimos?

La famiglia di Kratos ha sempre rivestito un ruolo centrale all'interno della saga di God of War, con molte delle azioni compiute dal Fantasma di Sparta che vedono coinvolti i suoi parenti più stretti sia in maniera attiva che in modo passivo, al centro magari di flashback e aneddoti.

Sappiamo chi era la madre di Kratos in God of War, così come il fatto che Kratos sia figlio di Zeus, il Dio del Tuono e sovrano dell'Olimpo, ma sapevate che l'iconico protagonista della serie aveva anche un fratello? Si tratta di Deimos, fratello minore di Kratos. I due passarono l'infanzia tra le strade di Sparta, imparando a combattere utilizzando lancia e scudo. Un giorno, però, un Deimos ancora bambino venne rapito da Ares, l'originale Dio della Guerra, per scongiurare una profezia che aveva previsto la fine dell'Olimpo.

I più attenti conoscitori del franchise firmato Santa Monica Studio ricorderanno che Deimos è apparso originariamente nel primo God of War del 2005: la sua vicenda viene infatti brevemente raccontata in un filmato presente tra gli extra del gioco per PS2. La clip spiegava che, mentre Kratos si preparava a divenire un temuto condottiero e successivamente il Fantasma di Sparta, Deimos era prigioniero all'inferno, dove è cresciuto covando un forte odio e risentimento nei confronti del fratello che lo aveva abbandonato.

Il filmato lasciava intendere che Deimos avrebbe avuto un potenziale ruolo di primo piano nel successivo God of War II del 2007, tuttavia la storia accennata nel capostipite venne scartata da Santa Monica, che puntò su una vicenda completamente diversa lasciando del tutto fuori dal secondo capitoli il fratello del protagonista. Deimos farà però il suo debutto ufficiale qualche anno dopo in God of War: Ghost of Sparta del 2010. Il gioco per PSP mette in scena la battaglia tra i due fratelli in conflitto, riservando infine a Deimos una morte traumatica per Kratos, che promette di farla pagare agli Dei per la sorte toccata al suo amato parente.

