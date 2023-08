God of War: chi è più forte tra Kratos e Zeus?

L'originale saga greca di God of War ha visto Kratos scontrarsi con gli Dei dell'Olimpo e, in particolare, con suo padre Zeus, con il quale ha dato vita ad alcuni dei combattimenti più epici ed impegnativi di tutta la serie targata Santa Monica Studios.

Chi è effettivamente più forte tra Kratos e Zeus? La risposta sembra piuttosto logica alla luce del finale di God of War III, nel quale il figlio ha definitivamente la meglio sul padre uccidendolo una volta per tutta dopo una battaglia brutale e senza esclusione di colpi. Ma per arrivare a sconfiggere il più potente delle divinità greche, Kratos ha dovuto seguire un percorso decisamente lungo, impegnativo e colmo di ostacoli, iniziato già nelle prime fasi di God of War II.

In quell'occasione, nella città di Rodi, Zeus uccide velocemente un Kratos già indebolito con la Spada dell'Olimpo, temendo che il Fantasma di Sparta possa diventare sempre più potente e di conseguenza una minaccia per il suo regno. Kratos viene però salvato dalla morte dal Titano Gaia, iniziando così il suo cammino di vendetta. Un poco alla volta il guerriero spartano acquisisce poteri sempre più grandi che gli permetteranno di combattere finalmente ad armi pari con Zeus. Durante la battaglia conclusiva di God of War II, dopo un durissimo combattimento, Kratos sembra davvero sul punto di avere la meglio sul re dell'Olimpo, pronto a trafiggerlo con la sua stessa spada. Tuttavia l'intervento di Atena, che difende il padre finendo vittima del colpo mortale di Kratos, fa sì che lo scontro si concluda senza un reale vincitore, e questo nonostante lo spartano fosse pronto ad infliggere il colpo di grazia al suo nemico.

La sfida decisiva è dunque rimandata a God of War III, dove Kratos porta a termine la sua vendetta contro gli Dei eliminandoli uno alla volta ed ottenendo così i loro poteri ed equipaggiamenti. L'ultimo ostacolo è ancora lui, Zeus, in una battaglia che coinvolge anche il Titano Gaia. Ma i poteri di Kratos sono ormai divenuti talmente grandi al punto che riesce a sconfiggere entrambi, per poi pestare a mani nude Zeus eliminandolo definitivamente (scopriamo maggiormente nel dettaglio come finisce God of War 3).

Se da un lato è vero che Kratos ha dovuto fare ricorso ad ogni tipo di potere ed abilità ottenuta nel corso del suo lungo e difficile cammino per sconfiggere il più importante dio greco, la serie di God of War ci ha più volte mostrato come gli Dei, e soprattutto lo stesso Zeus, abbiano sempre temuto la furia e la potenza del Fantasma di Sparta, temendo che un gioco quell'ira si sarebbe rivoltata contro di loro. Sin dagli inizi del secondo capitolo, Zeus ha mostrato la sua preoccupazione nei confronti dei poteri di Kratos, e proprio perché consapevole che lo spartano avrebbe potuto sopprimere l'Olimpo decide di eliminarlo alla prima occasione buona, non riuscendoci (del resto quante volte è morto Kratos in God of War per poi riuscire sempre a tornare in vita?).

Forse, dunque, Kratos è sempre stato più forte di Zeus (e quest'ultimo ne è sempre stato consapevole), così come di tutto l'Olimpo, caduto sotto i colpi del Fantasma di Sparta un poco alla volta che i suoi poteri divenivano sempre più incredibili. Siete d'accordo? Fateci sapere la vostra tra i commenti!