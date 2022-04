God of War: chi è la madre di Kratos?

Come ben sanno i fan di God of War, Kratos è un semidio di origini greche, dotato quindi di poteri sovrumani sfoggiati a più riprese nel corso dei diversi episodi della serie firmata Santa Monica Studio. Sappiamo chi è il padre di Kratos in God of War, ma meno conosciuta è la figura materna.

Chi è la madre di Kratos? Si tratta di Callisto, una comune mortale e donna spartana che, dall'unione con Zeus, genera non solo l'iconico protagonista della serie, ma anche suo fratello Deimos. La donna ha un breve ma significativo ruolo all'interno di God of War: Ghost of Sparta, spin-off della serie uscito su PSP nel 2010, i cui fatti si svolgono a cavallo tra il primo ed il secondo episodio della saga arrivati originariamente su PS2.

Callisto viene ritrovata da Kratos debole e fragile, con quest'ultimo che resta scioccato da ritrovare la madre ancora in vita, avendola ritenuta a lungo morta molto tempo prima. In ogni caso per la donna non resta ancora molto da vivere e, proprio quando sta per rivelare al figlio chi è il suo vero padre, le forze divine trasformano Callisto in una creatura mostruosa che Kratos è costretto a sconfiggere in combattimento. Tornata alle sue normali sembianze, Callisto lo ringrazia per averla liberata dalla sua maledizione, per poi esalare il suo ultimo respiro. Kratos trova quindi un'altra ragione per portare avanti la sua battaglia contro gli Dei dell'Olimpo, accusandoli di avergli portato via un altro membro della sua famiglia dopo la moglie e la figlia.

