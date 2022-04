God of War: chi sono Magni e Modi nella mitologia norrena?

Traendo libero spunto dalla mitologia norrena, God of War del 2018 presenta riferimenti a storie e personaggi della tradizione pre-cristiana tipica dei popoli provenienti dalla Scandinavia. Fra le tante figure di spicco riproposte in veste di antagonisti, troviamo anche Magni e Modi: chi sono esattamente questi due temibili avversari di Kratos?

Attenzione, seguono spoiler sulla trama di God of War. I fratelli in questione, i cui nomi significano rispettivamente “Forte” e “Coraggioso”, altri non sono che i due figli di Thor, una delle principali divinità germaniche e personificazione di tuoni e tempeste. Malgrado la brutta fine fatta nel videogioco, i versi dell’Edda antica (che ricordiamo essere la più importante fonte di informazioni a riguardo) citano Magni e Modi come sopravvissuti agli eventi del Ragnarök, la serie di catastrofi che farà da sfondo al prossimo capitolo della serie in uscita entro la fine del 2022.

