God of War: chi è Mimir per Kratos? Una testa tutt'altro che vuota

Nel corso del proprio viaggio in God of War e God of War Ragnarök, Kratos incontra numerosi personaggi secondari che incrociano il suo cammino. Come sappiamo, il Fantasma di Sparta non è propriamente incline a fare amicizia, eppure in qualche modo è riuscito a creare un rapporto con Mimir, figura che molti giocatori ricorderanno.

Mimir, conosciuto anche come l'uomo più intelligente del mondo e soprannominato semplicemente "Testa" da Kratos, è un personaggio chiave della serie God of War (God of War Ragnarök ha da poco festeggiato il suo primo anniversario). È il dio nordico della conoscenza e della saggezza e un tempo era consigliere di Odino e ambasciatore degli dei Aesir. Tuttavia, dopo aver rifiutato di realizzare i piani di Odino, fu imprigionato.

Kratos e Atreus liberano Mimir dalla sua prigionia e successivamente fra i tre si stringe un rapporto di alleanza. Mimir fornisce loro preziose conoscenze e dispensa perle di saggezza durante il loro viaggio. Vediamo spesso la sua testa attaccata alla cintura di Kratos, che molto volte lo reputa petulante e vorrebbe solo che stesse in silenzio.

Mimir viene all'occorrenza usato come una torcia per fare luce nelle grotte più buie e ha un delizioso senso dell'umorismo. Nonostante c'è chi lo definisca in game come "l'uomo più fastidioso ancora in vita", la sua intelligenza è spesso un elemento chiave nella storia, al punto che può essere considerato un componente della trama a tutti gli effetti. Se esiste davvero un DLC di God of War Ragnarök, è possibile che lo rivedremo anche lì.