God of War: chi era la moglie di Kratos e madre di Atreus?

Nell'ultimo capitolo di God of War uscito nel 2018 abbiamo ritrovato un Kratos invecchiato che ha provato a rifarsi una vita nelle terre nordiche. A un certo punto ha incontrato una donna alla quale si è legato in matrimonio: dalla loro unione è nato Atreus, intenzionato a seguire le orme del padre.

All'inizio del capolavoro firmato Santa Monica Studios, Kratos e il figlio intraprendono un viaggio verso la vetta più alta dei Nove Regni, dove spargere le ceneri della defunta moglie. Ma chi era la moglie di Kratos e madre di Atreus? Si tratta di Faye, nota anche come Laufey, valorosa guerriera che ha vissuto la sua vita come una comune mortale nonostante sia originaria di Jotunheim, la Terra dei Giganti. I suoi talenti in battaglia l'hanno resa un'eroina decantata dai Giganti, e anche lo stesso Kratos è rimasto fortemente colpito dalla sua abilità. Non è chiaro come e dove i due si siano conosciuti, ma nel giro di poco tempo si instaura una relazione sentimentale che porterà alla nascita di Atreus. Faye era al corrente del passato burrascoso del marito e delle sue origini divine, motivo per cui decise di tenere il figlio all'oscuro di tutto. Il viaggio intrapreso da Kratos ed Atreus è voluto proprio per rispettare le ultime volontà della defunta donna, che ha chiesto di vedere sparse le sue ceneri dalla cima dei Nove Regni.

Anche nella sua precedente vita, quando era temuto in tutta la Grecia come il più temibile dei guerrieri spartani, Kratos ha avuto una moglie: il suo nome era Lysandra, con la quale ha avuto la figlia Calliope. Lysandra e Calliope rimasero vittime della furia omicida dello spartano durante un attacco a un villaggio di fedeli devoti ad Atena: tra gli innocenti massacrati al tempio locale c'erano anche loro, uccise da Kratos senza che si fosse reso conto della loro presenza. Le ceneri delle due figure femminili finiranno con il conficcarsi sulla pelle di Kratos, rendendola bianca e dando vita al mito del Fantasma di Sparta.

