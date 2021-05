God of War: chi era il vero Kratos nella mitologia greca?

La saga originale di God of War è ispirata alla mitologia greca, riproponendone divinità, eventi e figure storiche sotto una nuova veste ideata da Santa Monica Studios. Il discorso vale anche per Kratos: esiste infatti un corrispettivo dell'amato protagonista della serie nei miti greci che tutti conosciamo.

Il "vero" Cratos era assai diverso rispetto a quello che abbiamo imparato a conoscere in oltre 15 anni di God of War. Cratos è figlio del titano Pallante e della ninfa Stige, e proprio come la controparte videoludica rappresenta la personificazione della potenza. Ha tre fratelli: Bia, personificazione della violenza, Nike, personificazione della vittoria, e Zelo, personificazione dell'ardore. E a differenza del "nostro " Kratos, che intraprende la sua personale guerra contro l'Olimpo, Cratos si allea invece con Zeus per sconfiggere i Titani in battaglia: assieme alla sorella Bia accompagna il re dell'Olimpo ovunque andasse per rappresentare il suo potere.

Nell mitologia greca è inoltre figura centrale del Prometeo Incatenato, una tragedia che si ritiene sia stata scritta da Eschilo e rappresentata per la prima volta attorno al 460 a.C.: qui Cratos e Bia vengono incaricati dagli dei di incatenare Prometeo su di una roccia ai confini della Terra in Scizia come punizione per aver donato il fuoco agli esseri umani. L'esatto opposto di quanto si vede in God of War II, dove al contrario Kratos lo libera dalla sua prigionia ponendo fine alle sue sofferenze.

Per approfondire ulteriormente le vostre conoscenze sul celebre personaggio, ecco cosa significa il nome del protagonista Kratos di God of War. E ricollegandosi al nuovo corso della serie, ecco chi era la moglie di Kratos e madre di Atreus in God of War.