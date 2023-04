God of War: chi è la voce italiana di Kratos? I doppiatori sono due!

Chi è il doppiatore italiano di Kratos? In realtà il guerriero di Sparta ha avuto due voci diverse in Italia: con la maturazione del personaggio avvenuta in God of War 2018, gli sviluppatori hanno deciso di cambiare la voce di Kratos, una scelta mantenuta anche nel doppiaggio italiano.

Marco Pagani è stato il primo attore in Italia a prestare la sua voce a Kratos, doppiando lo spartano in God of War, God of War II, God of War III, God of War Ascension, God of War Chains of Olympus, God of War Ghost of Sparta e PlayStation All-Stars Battle Royale. E forse non ve ne siete accorti ma Pagani doppia anche i personaggi di Zeus e Ade nel primo God of War del 2005...

Nel 2018, la saga subisce un profondo cambiamento, inizia l'avventura norrena di Kratos (e del figlio Atreus) e Santa Monica Studio decide di cambiare la voce del protagonista, occupandosi personalmente di scegliere i doppiatori nelle varie lingue.

Se come voce inglese di Kratos viene scelto Christopher Judge in sostituzione di Terrence Carson, per l'Italia invece Pierluigi Astore prende il posto di Marco Pagani, doppiando Kratos sia in God of War 2018 che nel più recente God of War Ragnarok. Per God of War (2018) Pierluigi Astore è stato premiato come miglior doppiatore italiano di un videogioco al Festival Voci nell'Ombra.

Astore ha doppiato negli anni un gran numero di film, serie TV e serie animate, tra i tanti lavori che lo hanno visto coinvolto citiamo Gli amici di papà, Life on Mars, Queer as Folk, Potere Assoluto, Dragon Ball Il Film, Elektra, Akira, Il Segreto, Reacher, Transformers G1, Gormiti e Teen Titans.