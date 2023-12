God of War: Christopher Judge si è rifiutato di interpretare il Kratos originale

Con il soft reboot avviato nel 2018, Christopher Judge ha caratterizzato in maniera egregia il Kratos, più attempato ma anche più saggio, del nuovo corso intrapreso dalla serie di God of War. L'attore ha rivelato di aver avuto di recente l'opportunità di prestare la voce al Fantasma di Sparta della serie originale, ma di averla declinata.

Proprio mentre emerge il rumor riguardante God of War Trilogy Remastered, ecco che Christopher Judge torna a discutere del Kratos che abbiamo iniziato a conoscere con il capitolo originale di God of War pubblicato su PlayStation 2 nel 2005. Pur non rivelando informazioni particolarmente dettagliate, Judge ha rivelato di aver rifiutato l'opportunità - propostagli da Sony e Santa Monica Studio - di vestire i panni del Fantasma di Sparta senza cuore che ha brutalizzato gli dei del Pantheon greco.

La decisione è conseguenza del rispetto che Judge nutre nei confronti dell'attore che originariamente ha caratterizzato la voce di Kratos, Terrence Carson. "Anche se me lo avessero chiesto, avrei detto di no. In realtà mi è stato offerto qualcosa non molto tempo fa, e ho dovuto rifiutare perché volevano che replicassi in qualche modo la voce di quel personaggio, e ho detto assolutamente di no", ha rivelato Judge nell'intervista che vi abbiamo riportato in apertura.

Judge ha approfondito il suo punto di vista, spiegando che i doppiatori e gli attori sono spesso sottovalutati per "ciò che noi come individui apportiamo alle cose" e considera "intrinsecamente sbagliato" prendere il lavoro e il carattere stabilito di un altro attore o doppiatore e personalizzalo. Per queste ragioni, Judge pensa che avrebbe commesso un disservizio nell'accettare la proposta.

Non è chiaro in quale contesto Judge avrebbe potuto immedesimarsi nell'originale Fantasma di Sparta, ma non è affatto da escludere che potesse trattarsi di un cameo previsto in God of War Ragnarok: Valhalla, il DLC gratuito recentemente pubblicato da Santa Monica.