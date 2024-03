God of War: i cinque momenti migliori di Atreus nella saga norrena

La saga norrena di God of War ha visto Kratos affiancato da suo figlio Atreus, figura chiave all'interno degli ultimi due episodi della serie visti su PlayStation 4 e PS5.

Il figlio del guerriero spartano è al centro di diversi momenti chiave della storia di God of War 2018 e God of War Ragnarok, contribuendo con la sua presenza a dare ancora più risalto narrativo all'evoluzione delle vicende raccontate nei due giochi. Di seguito vi citiamo 5 tra i momenti migliori di Atreus in God of War:

Atreus scopre le sue origini divine

In un primo momento Kratos non rivela nulla a figlio delle sue origini divine: Atreus le scopre nel corso del viaggio verso Jotunheim, quando si ritrova a scatenare una furia mai provata prima nel momento in cui il padre si ritrova in grossa difficoltà contro Modi, figlio di Thor. In seguito Kratos svela tutta la verità al figlio, che apprende così la sua reale provenienza e il fatto che nelle sue vene scorra sangue divino, cambiando dunque prospettiva sulla sua esistenza e sul significato del suo cammino.

Il vero nome di Atreus?

Nelle fasi conclusive di God of War, quando Kratos e Atreus hanno finalmente sparso le ceneri di Faye dalla cima più alta dei Nove Regni a Jotunheim, il ragazzo chiede al padre il significato dei murali che hanno trovato poco prima. In particolare, Atreus vuole sapere per quale motivo i Giganti si riferivano a lui come Loki, lasciando così intendere che sia proprio quello il suo reale nome. Per chi conosce la figura mitologica di Loki, ritrovarsi davanti a una simile rivelazione finale lascia a bocca aperta e desiderosi di saperne di più: a tal proposito, dunque, perché Atreus viene chiamato Loki in God of War?

L'addio al lupo Fenrir

Uno dei momenti emotivamente più coinvolgenti della serie di God of War avviene proprio nelle fasi iniziali di Ragnarok. Di ritorno a casa dopo una battuta di caccia ed essere sfuggiti ad un attacco di Freya, Kratos e Atreus assistono alla morte del loro lupo Fenrir. Essendo legatissimo all'animale, il ragazzo resta al fianco di Fenrir fino all'ultimo attimo, con il lupo che esala serenamente il suo ultimo respiro. In quel momento, però, Atreus lancia involontariamente una magia che sembra rinchiudere l'anima di Fenrir all'interno del suo pugnale: in un certo senso, dunque, la creatura è ancora assieme ad Atrues, e in un momento chiave dell'avventura quello stesso pugnale si rivelerà cruciale durante la battaglia con Garm.

Atreus arriva ad Asgard

Durante gli eventi di God of War Ragnarok, muovendosi in solitaria ed all'oscuro di Kratos e dei loro alleati, Atreus giunge alle porte di Asgard, il regno degli Aesir dominato da Odino. Atreus scala dunque da solo le imponenti mura di Hrimtur che lo separano da Asgard, per poi entrare nel regno e, poco tempo dopo, incontrare il Padre degli Dei. Un poco alla volta Atreus riesce a scoprire maggiori dettagli sui piani di Odino che si riveleranno preziosi per contrastare il temibile nemico con l'avvicinarsi del Ragnarok.

Il finale di God of War Ragnarok

Kratos e Atreus sono sopravvissuti al Ragnarok, ma per il giovane è giunto il momento di intraprendere da solo un lungo viaggio alla ricerca degli ultimi Giganti. Il saluto finale tra padre e figlio è uno dei momenti più potenti non solo della saga norrena ma di tutta la serie di God of War, una separazione dal forte coinvolgimento emotivo che dimostra quanto sia diventato sempre più forte con il passare del tempo il legame tra i due guerrieri.

