God of War: questa clip è così bella da aver stupito persino Cory Barlog

In attesa che God of War faccia il proprio debutto su PC all'inizio del prossimo anno, c'è chi si è dedicato alla versione PlayStation del gioco per realizzare uno splendido montaggio legato alle fasi di combattimento.

Ad aver pubblicato la spettacolare clip su Twitter è l'utente Much, che avrete sicuramente sentito nominare già in passato grazie alle sue incredibili abilità. Questo giocatore monta infatti sequenze di gioco incentrate principalmente su esplorazione e combattimento delle principali esclusive PlayStation per poi pubblicarle sui social e stupire tutti i suoi follower. Dopo aver deliziato la community con le sequenze spettacolari relative a The Last of Us Parte 2, Ghost of Tsushima e Marvel's Spider-Man Miles Morales, ecco che le attenzioni di Much sono state rivolte a God of War. Il risultato del lavoro dell'utente è un montaggio di varie fasi di combattimento davvero incredibili, le quali mostrano tutte le combo di Kratos e le varie armi a sua disposizione.

Il video di Much ha fatto in poche ore il giro del web e ha raggiunto persino Sony Santa Monica Studio: non a caso, infatti, lo stesso Cory Barlog si è complimentato con l'utente rispondendo al suo tweet con una divertente GIF animata con protagonista il dio della guerra.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate 10 screenshot in 4K che evidenziano il salto di qualità grafico della versione PC di God of War.

