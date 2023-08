God of War Collection su PS5? I fan sognano il ritorno della saga greca

Nonostante i grandi consensi raggiunti con i due giochi della saga norrena, non tutti hanno apprezzato i grossi cambiamenti che Santa Monica Studio ha apportato a God of War con le ultime iterazioni, al punto che ci sono diversi fan che ancora sperano in un ritorno, prima o poi, dell'originale saga greca.

In particolare, un recente thread comparso sul forum di Reddit ha messo in evidenza come i primi titoli con protagonista Kratos (sapete a tal proposito a chi è ispirato il primo Kratos di God of War?) non siano mai stati dimenticati dalla community, al punti che in molti sognano persino una gigantesca Collection comprensiva di tutti i giochi ambientati in Grecia, dal capostipite del 2005 fino all'ultimo del filone, God of War Ascension del 2013.

"Vorrei davvero che Santa Monica pubblicasse una raccolta completa dei giochi della saga greca di God of War su PS5", afferma l'autore del thread che in poco tempo ha raggiunto svariate centinaia di consensi e numerosi commenti favorevoli da parte degli utenti. Ai più tra l'altro basterebbe semplicemente una raccolta rimasterizzata dei titoli originali, senza alcun tipo di trattamento in stile remake: quanto basta, insomma, per pubblicare prodotti adattati a PS5 e pienamente godibili anche sull'attuale console Sony.

In precedenza un pesce d'aprile su God of War Ultimate Collection per PS5, comprensivo non solo delle avventure greche ma anche di God of War 2018 e di God of War Ragnarok, aveva spopolato in rete pur rivelandosi un falso, segno di quanto l'affetto dei giocatori di tutto il mondo nei confronti delle origini del brand non si è mai affievolito.

A questo punto diteci la vostra: vi piacerebbe rivedere i vecchi God of War riproposti in maniera nativa su PS5?