God of War: Collector's Edition, Bonus Edition e PS4 Pro disponibili per il preordine

Manca poco più di un mese al ritorno di Kratos:sarà disponibile dal 20 aprile 2018 in esclusiva su PlayStation 4. Mentre la febbre dicontinua a salire tra gli appassionati, vediamo insieme quali sono le edizioni del gioco ancora disponibili per il preordine su Amazon, GameStop e presso i principali rivenditori.

God of War Standard Edition (69.99 euro)

L'edizione Standard di God of War include solamente il gioco su Blu-Ray in custodia Amaray classica, purtroppo per l'edizione Standard non sono previste Slipcase, Steelbook o altri bonus. Effettuando il preordine nei negozi GameStop o sul sito sarà possibile ottenere il DLC bonus "Talismano Luck of Ages", un talismano che consente di ottenere una maggior quantità di punti esperienza e risorse. Disponibile per il preordine anche presso MediaWorld, Euronics, Unieuro, Game People e in tutte le principali catene italiane.

God of War Bonus Edition (69.99 euro)

Disponibile in esclusiva su Amazon.it, God of War Bonus Edition include il gioco completo, un tema dinamico per la HOME e tre scudi da usare in-game: Brocchiero della Fucina, Scudo Oscuro e Scudo dell'Anima Elfica Lucente

God of War Collector's Edition (159.99 euro)

Edizione ricchissima, al momento apparentemente ancora disponibile per il preordine da GameStop. God of War Collector's Edition include il gioco completo con custodia Steelbook decorata con artwork esclusivo, statua di Kratos e Atreus, due statuine dei fratelli Uldra, mappa di stoffa, litografie esclusive, artbook e fumetto digitale, tema dinamico per la HOME, set di armatura e scudo. Effettuando il preordine nei negozi GameStop riceverete inoltre il DLC Talismano Luck of Ages.

PS4 Pro God of War Edition (479,99 euro)

Per festeggiare il lancio di God of War, Sony presenta una variante esclusiva di PS4 Pro personalizzata con immagini e loghi del gioco. La confezione include, oltre alla console con hard disk da 1 Terabyte, un controller DualShock 4 dello stesso colore e una copia fisica di God of War Bonus Edition con copertina alternativa, tre scudi e un tema dinamico.

DualShock 4 God of War Edition (69.99 euro)

Disponibile in esclusiva per l'Italia nei negozi GameStop, il DualShock 4 di God of War incluso nel bundle con PS4 Pro potrà essere acquistato anche singolarmente al prezzo di 69.99 euro.