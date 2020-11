God of War: come si chiama il serpente gigante?

Sul fondo del Lago dei Nove giace l'immenso serpente leggendario che aiuta Kratos e Atreus durante le vicende di God of War. Dal momento che si apprende ben poco di lui nella trama del gioco, vediamo insieme di quale figura mitologica si tratta e quale sono le sue origini.

Il nome originale, scritto in nordico antico, è Jörmungandr, che significa "enorme mostro". Nella mitologia norrena è anche chiamato Serpente di Midgard o Serpente del Mondo, questo perché è talmente grande che si dice riesca a circondare il mondo intero con il suo corpo. In effetti, la sua stazza è a dir poco notevole anche in God of War: si possono notare sullo sfondo dell'ambientazione molte delle sue gargantuesche spire, che sembrano entrare e uscire dalla terra.

L'enorme serpente viene risvegliato da Kratos e Atreus al suono di un corno, si solleva dall'acqua e causa l'abbassamento progressivo del livello del lago, rendendo via via accessibili i templi degli déi. Ma perché si trova lì? Grazie ad alcuni dialoghi con la testa di Mimìr (che lo definisce un "brillante conversatore", anche perché è l'unico a comprenderne la lingua) sappiamo che è stato esiliato là da Odino in persona, e che ha combattuto (o combatterà) con Thor durante il Ragnarok, la battaglia finale. Questo è un riferimento alla profezia secondo cui Jörmungandr, in realtà uno dei figli che Loki avrà con la gigantessa Angrboda, è destinato a combattere fatalmente con il dio del tuono alla fine dei tempi, causandone la morte. Che sia un'anticipazione, perfettamente in linea con i miti nordici, del secondo capitolo della saga?



Quando esce God of War 2 per PS5? Al momento non c'è una data certa ma si parla indicativamente di un lancio previsto nel corso del 2022.