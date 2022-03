God of War: come si chiamano l'ascia e lo scudo di Kratos?

Nel corso delle sue epiche avventure nei vari episodi di God of War, Kratos ha impugnato una lunga serie di armi differenti per fare strage dei suoi nemici e per difendersi dal loro assalto. L'equipaggiamento più iconico del Fantasma di Sparta, ovviamente, è rappresentato dalle Spade del Caos, ma c'è molto di più.

Nell'episodio uscito originariamente nel 2018 su PlayStation 4, che ha segnato l'inizio della saga norrena, il guerriero greco impugna armi completamente inedite rispetto al passato: come si chiamano l'ascia e lo scudo di Kratos? L'ascia ha un nome ben specifico: trattasi del Leviatano, potente strumento di battaglia che il valoroso guerriero può anche lanciare lontanissimo e richiamarlo a sé in qualunque momento. L'arma ha infuso l'elemento del ghiaccio e, tramite vari potenziamenti e l'utilizzo di specifiche rune, non solo arreca danni sempre più ingenti ma può anche scatenare nuovi poteri.

Per quanto riguarda lo strumento difensivo indossato sul braccio sinistro, si tratta dello Scudo del Guardiano, che protegge Kratos da vari tipi di attacchi fisici o magici lanciati dai suoi nemici. Se usato con il giusto tempismo, inoltre, può anche respingere gli incantesimi e rispedirli al mittente, dando così grandi vantaggi al protagonista in battaglia.

Volete scoprire altre curiosità sull'icona PlayStation? Ecco chi era la moglie di Kratos nell'ultimo God of War. Ricordate invece quante volte muore Kratos negli episodi di God of War?