God of War: come si chiamano i Nove Regni?

Dopo la guerra contro gli Dei dell'Olimpo narrata nella saga greca di God of War, Kratos si è spostato nel lontano Nord, vivendo nuove avventure attraverso i Nove Regni assieme a suo figlio Atreus. Ecco come si chiamano tutti i regni presenti, che rivisiteremo inoltre in God of War Ragnarok.

Alfheim : regno degli Elfi , situato in mezzo ai cieli proprio come Asgard.

: regno degli , situato in mezzo ai cieli proprio come Asgard. Asgard : regno degli Aesir , gli dei che formano la maggioranza del pantheon norreno.

: regno degli , gli dei che formano la maggioranza del pantheon norreno. Helheim : regno dei Morti . A differenza del Valhalla , non è riservato a chi è caduto con onore.

: regno dei . A differenza del , non è riservato a chi è caduto con onore. Jotunheim : regno dei Giganti , considerato al di fuori della sfera dell’ordine.

: regno dei , considerato al di fuori della sfera dell’ordine. Midgard : dimora degli Umani e degli esseri mortali, eretta al centro degli altri otto regni.

: dimora degli e degli esseri mortali, eretta al centro degli altri otto regni. Muspelheim : regno del fuoco e del gigante Surtr , che incontreremo in God of War Ragnarok.

: regno del fuoco e del gigante , che incontreremo in God of War Ragnarok. Niflheim : regno del ghiaccio avvolto da una nebbia maledetta, nata dall'ira di Odino .

: regno del ghiaccio avvolto da una nebbia maledetta, nata dall'ira di . Svartalfheim : regno dei Nani . È descritto come un luogo oscuro e illuminato dalle loro forge.

: regno dei . È descritto come un luogo oscuro e illuminato dalle loro forge. Vanaheim: regno dei Vanir, la famiglia di divinità votate alla magia e rivali degli Aesir.

Per concludere, nel caso voleste approfondire l’argomento in vista dell’atteso sequel, ecco alcuni dettagli riguardo all’esplorazione dei Nove Regni in God of War Ragnarok. Inoltre, sulle pagine di Everyeye trovate anche uno speciale dedicato alla mitologia norrena proposta in God of War.