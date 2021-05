God of War: come si chiamano le spade di Kratos?

Sono diverse le armi impugnate da Kratos nel corso di tutta la serie di God of War. Ma le più iconiche restano le letali lame incatenate ai polsi viste nella saga classica e la possente ascia utilizzata nell'ultimo capitolo uscito su PlayStation 4. Come si chiamano le spade di Kratos?

All'inizio del capostipite della serie, il guerriero spartano combatte utilizzando le Spade del Caos, forgiate dal dio Ares in persona e incatenate ai polsi di Kratos come segno degli atti brutali compiuti in vita. Indossate quando il Fantasma di Sparta era al servizio di Ares, tali armi ricompaiono anche nei prequel God of War Ascension e God of War Chains of Olympus. Al termine del primo capitolo dopo essersi liberato dalla schiavitù del dio della guerra , e per tutto God of War II e God of War III, Kratos utilizzerà le Spade di Atena: si tratta di armi sostanzialmente identiche a quelle realizzate da Ares, con giusto alcuni dettagli estetici differenti (glifi incisi e un'elsa dalle sembianze più demoniache).

Nel soft reboot della serie iniziato con God of War per PS4, Kratos cambia la sua arma principale: adesso impugna l'ascia Leviatano, dotata non solo di una potenza fuori dal comune ma anche di abilità magiche, con il guerriero spartano che può ad esempio lanciarla lontano e richiamarla a sé in qualunque momento. Attenzione ora agli spoiler: durante gli eventi dell'ultimo God of War, tuttavia, fanno il loro ritorno le originali Spade del Caos, mai più utilizzate dal protagonista dopo aver eliminato Ares, ma che ha deciso di portarle con sé durante il suo viaggio verso le terre nordiche.

