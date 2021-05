God of War: come sarebbe giocare con Atreus? Artista fa un parallelo con TLOU 2

Tra le tante novità apportate da Sony Santa Monica con God of War per PlayStation 4, abbiamo avuto anche la presenza di un comprimario che per tutta l'avventura ha accompagnato Kratos nelle sue nuove scorribande norrene.

Ovviamente stiamo parlando di Atreus, il figlio di Kratos che il giocatore non ha modo di controllare durante l'avventura dell'action game pubblicato nel 2018 (se non in modo indiretto e limitato attraverso l'attivazione di alcune abilità). Samuel Matthews, concept artist che di recente è intevenuto durante il "The God of War Podcast", ha provato ad immaginare come potrebbe essere vestire i panni di Atreus in God of War.

Matthews fa innanzitutto capire, anche con tono ironico, che Atreus dovrebbe essere sicuramente sviluppato in modo più interessante rispetto a quello che vediamo nel soft reboot di Santa Monica, altrimenti il giocatore rischierebbe di scoccare frecce e poco altro. Ovviamente il set limitato di azioni del ragazzo in God of War è qualcosa di perfettamente comprensibile, dal momento che stiamo parlando di un NPC.

Ma più che a livello di gameplay, Matthews ha pensato ad un importante cambio strutturale che possa permettere di approfondire maggiormente il personaggio di Atreus, e per esprimere al meglio la sua idea ha tracciato una parallelo con The Last of Us Parte II (da qui potrebbero esserci spoiler di TLOU 2).

Secondo il concept artist, sarebbe interessante se Santa Monica prendesse spunto dai colleghi di Naughty Dog per dedicare intere sezioni della campagna ad Atreus, un po' come accade in TLOU 2 quando, al posto di Ellie, iniziamo a seguire da vicino le vicende di Abby: "Puoi diramare i due personaggi in direzioni diverse e lasciare che siano soli per un po'. C'è così tanto che si può fare", sono state le sue parole.

E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe se l'action game di Santa Monica avesse in futuro delle sezioni di gioco completamente incentrate su Atreus? Intanto, le ultime parole di Jason Schreier sembrano lasciar intuire che God of War 2 per PS5 potrebbe essere stato rinviato al 2022.