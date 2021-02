God of War: come gira su PS5 con la patch next-gen?

Sony Santa Monica ha pubblicato la patch 1.35 per God of War che ottimizza il gioco per PlayStation 5 e aggiunge il supporto per la risoluzione 4K a 60 fps. Ma come gira God of War sulla nuova console Sony dopo l'aggiornamento?

Una parziale risposta alla domanda arriva dal nuovo video de ElAnalistaDeBits, il quale mette a confronto God of War su PlayStation 5, PS4 e PS4 PRO. Il risultato? Su PlayStation 4 liscia God of War gira a 1080p e 30 fps mentre su PlayStation 4 PRO è possibile scegliere tra le modalità Risoluzione (40/30fps) e Framerate (1080p/target 60fps) nel secondo caso però raramente si riescono a superare i 50fps stabili. Da notare come God of War supportasse già i 60fps in retrocompatibilità su PlayStation 5, con risoluzione bloccata però a 1080p. Con l'aggiornamento è invece possibile spingersi gustarsi il gioco in 4K (Checkerboard Rendering) e 60fps stabili senza cali di nessun tipo.

La patch apporta migliorie anche ai tempi di caricamento quasi dimezzati su PlayStation 5 rispetto a PS4 e PS4 PRO mentre non ci sono particolari modifiche o ottimizzazioni legate al sistema di illuminazione e alle texture. Se stavate cercando un pretesto per rigiocare con l'avventura di Keatos e Atreus in attesa di God of War 2 per PS5 lo avete appena trovato.