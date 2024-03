God of War: come è nato Kratos, chi è il suo creatore? La genesi del personaggio

Qualsiasi videogiocatore conosce Kratos, il protagonista della saga di God of War, ma sono in pochi al corrente della genesi del personaggio. Se siete curiosi di scoprire chi l'ha creato, siete giunti nel posto giusto!

Chi ha creato Kratos?

L'idea di un brutale guerriero spartano in cerca di vendetta contro gli dei dell'Olimpo è venuta a David Jaffe. Nato a Birmingham, in Alabama (USA) nel 1971, Jaffe è universalmente riconosciuto come il papà di Kratos e God of War, avendo diretto e scritto il primo episodio della serie lanciato nel 2005 su PlayStation 2.

Kratos, in ogni caso, non è un parto esclusivo di Jaffe. Alla sua genesi ha contribuito anche l'artista Charlie Wen, all'epoca Director of Visual Development di God of War 1 e 2. È stato Wen a disegnare Kratos (leggenda narra che il primo concept l'abbia buttato giù su un tovagliolo in un ristorante, dal momento che aveva perso il suo quaderno) e a concepire l'idea delle Lame del Caos, che stanno simboleggiare il dualismo tra la natura feroce del personaggio e la fluidità del suo stile di combattimento.

Bisogna inoltre specificare che il nome è stato scelto solamente nelle fasi finali dello sviluppo del primo God of War. Gli autori hanno optato per la parola greca Kratos, che sta a significare "forza", non sapendo tuttavia che esisteva già un personaggio con il medesimo nome nel Prometeo Incatenato di Eschilo. In questa tragedia del V secolo a.C. Kratos rappresentava la personificazione divina della forza. Tempo dopo, Stig Asmussen, che ha lavorato ai primi due giochi della serie prima di dirigere il terzo, l'ha descritta come una "felice coincidenza". Ironia della sorte vuole che il Kratos di Eschilo è stato responsabile dell'incatenamento di Prometeo, mentre il Kratos videoludico si rende responsabile della sua liberazione in God of War 2.

