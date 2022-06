God of War: come ottenere le armature più forti e potenti per Kratos

God of War presenta una grande varietà di equipaggiamenti, in particolare nei pezzi d'armatura indossabili da Kratos. Questi si dividono in tre slot: busto, braccia e fianchi, con statistiche sempre diverse, spesso con bonus legati a set completi. In particolare, due di questi sono particolarmente potenti: ecco come ottenerli.

I set di cui parliamo sono quello della nebbia e quello delle valchirie, entrambi contenuti end game e per il cui ottenimento dovrete faticare un po'. Per ottenerli dovrete necessariamente sbloccare prima il regno segreto di Niflheim, e affrontare più volte il labirinto del laboratorio di Ivaldi, un'area procedurale che ogni volta si resetterà.

Come ottenere il set della nebbia

L'armatura in questione è in realtà disponibile in tre diverse versioni, ognuna con una combinazione di statistiche differenti. Per ottenere i nove pezzi dovrete addentrarvi nel laboratorio di Ivaldi e cercare i vari forzieri che appariranno casualmente nelle aree del regno. Una volta ottenuti almeno tre equipaggiamenti dello stesso tipo (divisi in busto, braccia e fianchi) potrete craftare il set, che partirà dal livello 7. Tuttavia, per potenziarlo al massimo dovrete obbligatoriamente tornare nell'intricato dungeon per raccogliere più echi della nebbia possibili, così come altri materiali, tutti trovabili in Niflheim.

Come ottenere il set delle Valchirie

L'altro set più potente di God of War è quello delle valchirie, che nell'avventura di Kratos e Atreus rappresentano temibili boss sparsi per la mappa di gioco. Così come nel caso precedente, anche qui saranno tre i pezzi necessari per ottenere la versione base dell'armatura, per cui vi basterà sconfiggere lo stesso numero di guerriere alate. Se invece il vostro obiettivo è quello di indossare il massimo della potenza offerta da questo set, allora la vostra caccia riguarderà tutte e nove le valchirie, inclusa la regina Sigrun. Il regno di Niflheim, inoltre, tornerà indispensabile per ottenere i materiali utili per il crafting ed il potenziamento dei vari pezzi.